Ante unos resultados electorales esenciales para el mundo entero

Nos encontramos a pocas horas de conocer los resultados electorales en Estado Unidos. El mundo tendrá un aspecto muy diferente si Trump renueva su cargo o si, por el contrario, Biden logra sentarse en el despacho oval. El peso de Estados Unidos en todo el mundo es enorme. La economía se activa o se resiente con cada movimiento de los norteamericanos, la política de todos los países del mundo se amolda a la forma de dirigir ese país y, por qué no decirlo, las referencias que hacemos nuestras respecto al sistema democrático se pueden ver trastocadas. No hay que olvidar que, a pesar de los terribles problemas que arrastra EEUU (racismo, xenofobia, etc.) se trata de un país que sirve de ejemplo para cosas muy importantes.

Con Obama, Estados Unidos volvía a tener un gran peso específico en el mundo entero. Con Trump, la sensación de desorden, de caos y de peligro constante, ha sido la protagonista de los últimos cuatro años. Y, de hecho, parece que no son muchos los que ven la renovación del actual presidente como algo positivo.

Con Trump, Estados Unidos ha roto compromisos con el cambio climático; ha roto compromisos con entidades de elevadísima importancia para todo el planeta (OMS, por ejemplo). Con Trump la diplomacia se ha convertido en una caricatura. Y con Trump los sistemas económicos se han tambaleado por el maltrato que los acuerdos de todo tipo han sufrido.

No solo ha negado el poder letal del SARS-CoV-2. También ha negado que el cambio climático sea una realidad. Ha potenciado el negacionismo en ambos casos y una forma de interpretar la realidad del todo equivocada.

Trump se ha dejado ver agarrado del brazo de otro populista peligroso como es Boris Johson. Trump ha demostrado que no es amigo de Europa y sí le gusta el Brexit.

Por tanto, estamos a unas horas de intuir qué nos espera los próximos cuatro años, de intuir si todo puede ir a peor o si el destino nos dará una pequeña tregua en estos momentos tan delicados para todos los países del mundo.