Asegurar el futuro del ser humano en el planeta Tierra

Si alguna vez fue necesario que todos los países del mundo estuvieran unidos para conseguir un objetivo, es ahora.

La destrucción del planeta ha tomado tintes trágicos y casi nadie se atreve a negar algo que parece tan evidente como el calentamiento global. El ritmo al que se destruye nuestro entorno es aterrador. En los últimos cien años se han destrozado y malgastado más recursos naturales y zonas fundamentales del ecosistema que en toda la historia anterior de la humanidad.

Donald Trump empeñado en proteger su territorio y los norteamericanos no quiere seguir formando parte del Acuerdo de París, un pacto que vincula a un gran número de países contra la crisis climática que ya vivimos. Es sorprendente cómo Trump quiere proteger lo suyo dejando que se destruya el planeta entero, el de todos incluidos los estadounidenses. Debería entender el señor Trump que la crisis afecta a todo el planeta y que no podrá construir muros que impidan llegar al calentamiento global a su país. Trump niega que esta crisis climática sea cierta aunque eso no evita que se esté acelerando efectivamente.

Si Estados Unidos abandona el Acuerdo de París, será complicado que la comunidad mundial se una para formar un solo bloque que pueda afrontar el reto más importante al que se haya enfrentado jamás el ser humano.

La Tierra es el hogar del ser humano y no se conoce otro posible. Destruir nuestra casa será condenar a la raza humana. A una muerte segura, a su desaparición.

La cumbre que se celebrará en Madrid, después de la renuncia de Chile debido a la inestabilidad que se vive en ese país, será fundamental y habrá que esperar resultados.