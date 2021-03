Chapuza y terrorismo

La violencia terrorista que sufrió el pueblo español durante años siempre sirvió para aglutinar los esfuerzos de todas las fuerzas políticas; solo quedaban al margen aquellas que eran el brazo político de ETA y partidos minoritarios e irrelevantes. Es algo que todos los presidentes del Gobierno respetaron y se tomaron en serio puesto que si existe un pacto de Estado importante ese es el que se refiere a la lucha contra cualquier tipo de terrorismo.

Hace unos días, se celebró un acto de celebración por la derrota del terrorismo en el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro (Madrid). Ausencias, división y una imagen completamente desastrosa. Solo acudió una representante de las asociaciones de víctimas (no intervino y quedó inédita siendo un día tan señalado), faltaron líderes o representantes políticos de las distintas formaciones (de Podemos no hubo presencia siendo parte del Gobierno de España), los símbolos de España o de la Guardia Civil no se vieron por ninguna parte (ni banderas, ni himno nacional, ni colores que tuvieran que ver con el ejército o la Benemérita), y la importancia de un acto como este fue sepultada por la falta de consenso y la chapuza de un Gobierno que trata el asunto del terrorismo de forma mezquina.

Pedro Sánchez debería entender que el dolor causado por ETA, por el Grapo o por los terroristas yihadistas, ha sido brutal, desmedido, insoportable e injusto; que no puede blanquear ni un ápice de lo que fue ETA, ni a los que mataron en nombre de independencias o falta de libertad. No se puede hacer pensar a los jóvenes españoles que eso que pasó tuvo una importancia relativa y que ya la amenaza ha pasado y hay que olvidar. Eso es injusto y una burla a lo que somos y a la demostración de democracia y valentía que tantos españoles han dado durante décadas.