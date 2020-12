Contestar con lealtad es la mejor opción

Sería una verdadera lástima que la imagen de nuestras Fuerzas Armadas quedase deteriorada a causa de los movimientos de un grupo de jubilados que vierten opiniones disparatadas y vergonzosas en un chat de viejos mandos militares; de un grupo de personas que ya son civiles a todos los efectos. Han sido muchos años los que ha costado convencer a los españoles de que las Fuerzas Armadas son amigas, son neutrales y que su principal función es mantener la paz aquí, en España, y si puede ser en el resto del mundo.

Hace tres semanas, 37 mandos retirados del Ejército del Aire enviaron una carta al Rey Felipe VI. Hace unos días fueron algunos de los integrantes de la XXIII promoción de la Academia General Militar los que escribieron al Rey. Hablaban de «descomposición de la Unidad Nacional», se referían al Gobierno actual con desprecio, y se referían a peligros que solo ellos parecen ver. Son todos jubilados, tienen todos más de 70 años y dejaron de ser militares en el momento de jubilarse. Además de todo ello, no parece que recuerden bien que no existe un vínculo independiente entre el Jefe del Estado y los Ejércitos. El Jefe del Estado según dice la Constitución española ha de estar junto al Gobierno de la nación. No existe una lectura distinta.

No hacen, este grupo de jubilados, ningún favor a la imagen de las Fuerzas Armadas ni a la de Felipe VI. Porque, ahora, son muchos los que piden que el Rey y los militares en activo respondan con contundencia a todos los disparates que se han podido leer en la prensa desde hace unos días. Y no hay que olvidar que la mejor respuesta a estos sujetos es no prestar altavoces a sus mensajes trasnochados. La mejor respuesta es la democracia; lealtad al Gobierno de España que las Fuerzas Armadas demuestran a diario y que el Rey ha sabido cuidar desde su primer día de reinado. Otra cosa, cualquier enfrentamiento con estos grupos, es perder el tiempo.