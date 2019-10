Convertir Andalucía en referente medioambiental

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha decidido dar un golpe de timón a su política medioambiental que afectará al resto de políticas de su Gobierno puesto que quiere convertir a Andalucía en un ejemplo para el resto del mundo en la lucha del cambio climático.

No deja de sorprender este anuncio puesto que el Partido Popular no es precisamente ejemplo de nada con sus postulados respecto a la ecología y, por tanto, la postura del presidente andaluz se aleja ostensiblemente de lo que se defiende en su partido en el resto de España. No deja de sorprender este anuncio cuando el señor Moreno Bonilla prometió en la campaña electoral; en la que obtuvo unos resultados más que discretos pero que le sirvieron para gobernar junto con C’s y la inestimable ayuda de Vox; la construcción de la autovía Huelva-Cádiz. Prometió la realización de esa obra tan discutida por grupos ecologistas y, poco después, eliminó la Consejería de Medio Ambiente. No parece que el interés por el cambio climático fuera una de las banderas portadas por el señor Moreno Bonilla.

Sea como sea, la noticia es excelente si es que termina materializándose en políticas y hechos concretos. Porque en Andalucía ya pasan cosas. Llueve mucho menos que antes (en algunas zonas hasta un 40 por ciento menos), la temperatura del mar se ha elevado más de un grado, las lluvias torrenciales son más frecuentes y han dejado claro que existen zonas en peligro de inundación hasta ahora desconocidas. Por tanto, conocer que el actual Gobierno andaluz teñirá buena parte de sus acciones de ‘verde ecológico’ no deja de ser una buena noticia.

De momento la autovía Huelva-Cádiz se queda en proyecto fallido y se desarrollará la ley de Cambio Climático. Pero habrá que comprobar si todo esto no es un movimiento electoralista que viene muy bien ahora que están convocadas estas segundas elecciones generales. Al fin y al cabo, los andaluces estamos preocupados por el medio ambiente y puede ser una forma de llamar la atención del electorado. Intentar ser un referente en el resto del mundo por la búsqueda de soluciones al cambio climático no es poca cosa.

Además, los fondos europeos de ‘carácter verde’ son muy importantes y ya se ha anunciado la liberación de cantidades relevantes. Y es otra buena noticia que Andalucía pueda beneficiarse de ellos. El presidente andaluz parece que ha descubierto que ser ecológico es rentable.

Queda demostrar, por tanto, que existe una verdadera voluntad política para estar al frente de la lucha contra el cambio climático y que no se trata de un movimiento en busca de un puñado de votos.