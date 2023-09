El ciberataque eterno al Ayuntamiento de Sevilla

Han pasado más de dos semanas desde que se produjo el ciberataque al sistema informático del Ayuntamiento de Sevilla y no parece que haya solución fácil al problema. Las gestiones on line siguen siendo imposibles y se han reanudado las gestiones presenciales para que el colapso no vaya a más. Cuatro mil equipos se han visto afectados en ciento setenta y cinco sedes municipales. Aunque la intranet sí se recuperó hace unos días, la normalidad está por llegar al Ayuntamiento de Sevilla.

Hay que recordar que no es la primera vez que se genera este problema y que, con toda probabilidad, no será el último. El Ayuntamiento de Sevilla no es la única entidad que ha sufrido un ataque como este y son muchas las empresas privadas y las entidades públicas afectadas en algún momento, pero los datos de miles de personas (datos sensibles y de importancia esencial) están en manos de delincuentes que podrían utilizarlos para cualquier cosa que esté dentro del ámbito de la Internet. Por todo ello, es necesario que el gasto en seguridad sea el adecuado y que no se escatime en algo que se está convirtiendo en un problema global que afecta, por efecto dominó, a la sociedad de forma transversal. Las Administraciones tienen que mostrar especial celo al proteger a sus administrados.

No es fácil acabar con este tipo de delitos puesto que los delincuentes demuestran a diario que siempre van por delante de la policía y de la propia Justicia aunque es necesario realizar un esfuerzo económico que se ajuste a lo que requiere el problema y, sobre todo, una atención especial a un tipo de delincuencia que puede paralizar una sociedad entera.