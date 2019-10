El cuidado de los mayores deben ser una prioridad

Mientras en Cataluña los radicales lanzan ácido a los policías que tratan de mantener el orden público, los verdaderos problemas siguen en el mismo lugar y mantienen la misma intensidad. Mientras en Cataluña los políticos muestran una dejación de funciones difícilmente explicable, los jubilados siguen intentando pelear por sus pensiones y por las de los que estarán en su situación en breve. Mientras todo parece suceder en un rincón de España, los problemas siguen creciendo en todo el territorio nacional.

Uno de esos problemas que parece no ser de interés para ningún partido político español es el estado de nuestros mayores.

Desde hace años, el número de personas consideradas como integrantes de eso que se conoce como ‘tercera edad’ ha aumentado de forma considerable. Del mismo modo que Japón tiene el dudoso honor de presentar la tasa de natalidad más baja del mundo siendo España la segunda clasificada en ese raking, el número de personas integradas en el grupo de la ‘tercera edad’ más numeroso se encuentra en Japón y España es, también, la segunda nación con mayor número de mayores. Son muchos nuestros ancianos, son muchos los que pasan la barrera de los ochenta años, y son muchos los que viven solos. La mayor parte de ancianos ya no viven con los hijos. Buena parte de los ancianos no pueden acceder a una residencia por el coste o por no existir plazas suficientes.

Hablamos de 7.000.000 millones de personas aproximadamente para las que deberían existir 450.000 plazas en residencias. Es el ratio que la OMS estima como razonable y necesario. En España existen 100.000 plazas menos de lo que recomienda la OMS.

Este es uno de los problemas con el que nos enfrentamos en este siglo XXI y que irá a peor puesto que la población española envejece con rapidez. Y es un problema que no parece preocupar en exceso a los distintos Gobiernos de los últimos años. Sin embargo, es necesario que se convierta en principal preocupación de los políticos porque ya es un problema que afecta a un inmenso número de familias que no tienen recursos económicos para solucionar el asunto.