El error de no escuchar a la mitad de los españoles

Gobernar sin escuchar a media España es algo muy parecido a gobernar sólo para la mitad de los españoles. Y es que en política no escuchar es la peor de las trampas para unos y otros.

Las calles y plazas españolas siguen llenándose de personas que claman contra lo creen que es una anomalía injustificada, una injusticia incomprensible y el principio de un cambio con final incierto que no parece que vaya a deparar nada bueno para España. Y Pedro Sánchez sigue empeñado en no escuchar a millones de personas que no creen en una amnistía injusta o en unos pactos que sólo sirven para que el presidente del Gobierno pueda seguir ocupando su despacho en el Palacio de la Moncloa.

Todo este movimiento liderado por Pedro Sánchez se sostiene sobre ideas que son, por lo menos, muy discutibles. No faltan los que alaban a Sánchez por haber sido capaz de llegar a un acuerdo con distintas fuerzas políticas que suman diferentes formas de hacer política e intereses muy diversos. Pero esto, que podría parecer un logro extraordinario, no lo es tanto si consideramos el precio que hay que pagar a cambio de llegar a un acuerdo. Que poco más del 1 por ciento de los votantes (los del PNV) tengan la ventaja de intervenir de forma decisiva en cualquier cambio en la ley electoral es un disparate. Porque con esta ley electoral los Gobiernos están condenados a depender del capricho de los independentistas vascos y catalanes, de los independentistas en general (6 por ciento de los votantes). No parece que sea algo sensato. Y no faltan los que defienden que en España solo cabe un Gobierno progresista puesto que si no es eso lo que llega es una especie de fin del mundo encabezado por Alberto Núñez Feijóo. Eso es falso y tan solo hay que echar un vistazo a la historia reciente de España para comprobar que la derecha moderada española ha sido capaz de gobernar y de hacer avanzar al país. Otra cosa bien distinta es que la irrupción de la extrema derecha complica las cosas, pero eso es algo que se puede remediar a base de llegar a acuerdos de Estado por parte de PP y PSOE. Y es que escuchar a los españoles significa escuchar a los representantes de los españoles, algo que parece no aprender la clase política.

La amnistía está siendo el gigantesco caballo de batalla sobre el que se están dirimiendo las posturas de los que están a favor o en contra de perdonar un delito a unos sujetos que están dispuestos a repetir su tropelías, que han logrado colaborar en la redacción de una ley que les beneficia a ellos mismos y que no cabe en la Constitución española tal y como tantas veces ha afirmado el mismísimo Pedro Sánchez; y tal y como afirmó su ministro de Justicia cuando se habló de los indultos para una parte de esos delincuentes. Esta ley está siendo tan discutida porque pone en juego muchas cosas como, por ejemplo, el Estado de Derecho, la separación de poderes o la igualdad entre españoles.

Con todo esto, no se puede entender cómo alguien quiere gobernar un país en estas condiciones. De rodilla ante unos y con el pie sobre la espalda de los otros. Es indecente y es insensato.