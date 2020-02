El IVA como solución

El sector agropecuario español tiene por delante un camino durísimo. A la delicada situación actual, que está provocando grandes movilizaciones en el sector, se suma la aprobación de dos nuevos impuestos por parte del Gobierno de España. Son la «tasa Google» y la «tasa Tobin». Aunque falta que se lleven a cabo los trámites parlamentarios correspondientes, ya se sabe que Trump amenaza con medidas arancelarias que empeoren la situación de, por ejemplo, los productores de aceituna de mesa. Y, como es lógico, no solo ese sector está en peligro.

Se ha retrasado el pago de estos impuestos hasta finales de año. Todo indica que el Gobierno espera que estas tasas sean parte de un acuerdo en la OCDE de carácter general. Sea como sea, el riesgo de aplicar estas tasas es elevado y países como Francia han tenido que dar marcha atrás para evitar conflictos insoportables para sectores económicos determinados.

La cantidad que se puede recaudar no es insignificante aunque tampoco es una cifra que no se pueda conseguir consiguiendo que los contribuyentes sean más y, por tanto, una actividad económica más elevada que eleve la cantidad recaudada. No se trata de subir la presión sobre los que ya pagan cantidades más que considerables hasta asfixiarlos.

Son diversas la opciones que tiene el Gobierno para recaudar dinero suficiente que cubra el gasto que generará la política social que quiere llevar a cabo aunque tasas de este tipo no serán la solución y los efectos pueden ser tóxicos. Será el IVA, mucho menos popular, el impuesto que será modificado antes o después puesto que es el que puede elevar la recaudación de forma notable. El Gobierno tiene que elegir entre el peligro que supone la reacción de Trump o tocar un impuesto tan impopular como el IVA que costaría un buen número de votos al PSOE y a Unidas Podemos.