El nuevo estatuto de Gibraltar asoma con luz propia

El nuevo estatuto de Gibraltar, una vez que el Reino Unido se separa definitivamente de la Unión Europea el próximo día 31 de diciembre, parece apuntar a consolidar su relación con España a través de la UE. Si todo va bien, los ciudadanos del Peñón se incorporarán a la zona de libre circulación de Schengen. Tanto los residentes como los que viven al otro lado de la verja podrán circular libremente por los países socios y por los asociados a estos; por tanto, los gibraltareños tendrán una amplitud de movimientos mayor que la de los británicos que residan en las islas.

En ese estatuto, además, se trata de esquivar una frontera dura entre España y el Peñón; y se persigue entregar el control de acceso aéreo y portuario a Frontex, una agencia europea de la que forma parte España; dicho de otro modo, se informará al Reino Unido de lo que vaya sucediendo respecto de los movimientos aduaneros y habrá que contar con España para cualquier cosa, habrá que tener en cuenta la opinión y las decisiones del Gobierno español.

En definitiva, los cambios son sustanciales y la gran modificación consiste en que los ciudadanos británicos que visiten el Peñón tendrán que llevar encima su pasaporte. Los españoles no. No debe olvidarse que España posee un derecho de veto sobre todo lo concerniente a Gibraltar. Por otra parte, facilita mucho las cosas la actitud de los gibraltareños que ya dieron la espalda al Brexit con el referéndum y de forma apabullante. Desde el Reino Unido, como no podía ser de otra forma, los más favorables al Brexit duro y salvaje querrán que este acuerdo que asoma se frustre aunque, si eso fuese así, se estaría incumpliendo la promesa de respetar la voluntad de los gibraltareños. Habrá que esperar que no sea de ese modo y que se llegue a un acuerdo entre los miembros de la UE y del Reino Unido respecto al Brexit para que se lleve a cabo de forma ordenada.