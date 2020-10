El SARS-CoV-2 sigue siendo un virus criminal y, hasta ahora, no existe cura

Las cifras que arroja la pandemia, cada día, siguen siendo el reflejo de una transmisión comunitaria sin control alguno. La pandemia en Sevilla ha tomado, en esta segunda oleada, tintes más trágicos de los esperados. De nuevo, no se ha querido ver que llegaba otro desastre sanitario enorme y un descalabro económico peor de lo previsto.

El número de contagios se dispara en Sevilla y en el resto de España. La presión hospitalaria en Sevilla va tomando forma. Poco a poco, se ha llegado a un número de ingresos mayor de los que se produjeron en la primera parte de la pandemia. Aunque existe margen de maniobra, esos ingresos y los que se producen en UCI’s comienzan a ser muy preocupantes. Por supuesto, el número de muertos va en aumento, en doloroso aumento.

La posibilidad de saturación y colapso ya es cierta. Que una segunda oleada de consecuencias desconocidas se ha instalado en Europa ya es, también, una certeza. Y una de las diferencias fundamentales respecto a la primera oleada es que, la pasada primavera, la ciudadanía se concienció con mayor rapidez y entendió que el problema era de una magnitud enorme. Ahora, tanto los ciudadanos como las autoridades parecen no preocuparse ante lo que sucede siendo la situación más grave que hace unos meses. Tal vez la cantidad de mensajes y medidas contradictorias han generado un efecto peligrosísimo entre adultos, jóvenes y ancianos. Actualmente, se habla de más de 200 muertos diarios en el territorio nacional y esa tragedia no parece hacer mella entre los españoles. Aunque parece imposible, los muertos de ahora no generan el mismo impacto que los de marzo, abril o mayo.

Es necesario comprender que el sistema sanitario puede venirse abajo; es necesario comprometerse para que esta segunda oleada no arrase con lo que nos queda del sistema económico.

El SARS-CoV-2 mata. Es un virus criminal, muy peligroso para algunas personas. Y no podemos llegar a creer que se puede convivir con él sin perder la vida o el dinero. Es imprescindible recordar en todo momento que no existe cura, que los tratamientos van fracasando uno tras otro.

Solo unidos y comprometidos con cuidar unos de los otros se puede conseguir salir de esta situación con cierto éxito.