El vandalismo en Sevilla es un ataque contra la esencia de la ciudad

Sevilla es una ciudad que se caracteriza por su belleza, por su patrimonio artístico, por su gastronomía, por sus tradiciones o por ser una de las ciudades más acogedoras de Europa, entre otras cosas. Y eso es algo que no podemos perder si no queremos que se diluya la esencia de la ciudad y de los sevillanos. Por ello, es intolerable que se produzcan actos vandálicos cada día en nuestra ciudad sin que parezca que exista una solución próxima. La ciudad no puede estar a expensas de lo que un grupo de vándalos dicten en cada una de sus salidas.

El crucero del S.XVI que se encuentra en la plaza de Santa Marta y el marmolillo que adornaba el exterior de la puerta de la antigua casa de los duques de Osuna son los últimos elementos que han sufrido el ataque de unos malvados que deben ser perseguidos por la policía. Ya se sabe que las ciudades son espacios inmensos y que no hay agentes suficientes como para vigilar cada esquina de la ciudad y a cualquier hora del día; además la dotación policial de Sevilla es escasa y es uno de esos problemas que parecen eternos. Pero los sistemas de vigilancia han evolucionado y las cámaras de seguridad (manteniendo, lógicamente, intacto el derecho a la intimidad de las personas) pueden servir para aliviar el problema que provocan una serie de sujetos que no están preparados para vivir en sociedad.

Si Sevilla quiere conseguir ser una ciudad que llame la atención del turista de calidad, si Sevilla quiere seguir siendo lo que ha sido durante siglos, es obligación de las Administraciones y de la ciudadanía respetar el patrimonio de la ciudad. De otro modo, perdiendo la identidad que aporta el arte sevillano a la ciudad, estamos condenados a perder la esencia.