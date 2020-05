En Educación no hay ni plan A ni plan B

Isabel Celaá, ministra de Educación, ha ido desde proponer un aprobado general a instar a los centros educativos a realizar obras que permitan acceder a aulas preparadas para quince alumnos; es decir, doblar capacidades en los espacios y, por supuesto, doblar la contratación de profesores. Eso o enviar a casa o a las clases presenciales a la mitad del alumnado y por turnos. Nada se sabe de lo que se tendría que hacer en los patios de los colegios durante las horas de recreo o cómo estirar los espacios físicos para lograr distancias adecuadas entre alumnos. La ministra de Educación va de ocurrencia en ocurrencia, de propuesta inviable a propuesta disparatada.

Si algo resulta evidente es que la ministra de Educación debería haber fijado criterios comunes para todos los colegios españoles. Son muchas semanas si dar solución a ninguna de las partes del problema. Así, nadie sabe qué hacer de aquí a septiembre.

Isabel Celaá no puede dejar abandonado a su suerte el futuro de los estudiantes españoles. No es de recibo que, mientras en los países europeos se va encontrando la normalidad en las aulas, aquí, en España, no sepamos qué va a suceder ni cómo sucederá ni cuándo.

La lentitud e ineficacia del Gobierno encuentra su paradigma en la ministra Celaá.