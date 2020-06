En momentos difíciles los gestos de los gobernantes son esenciales para las personas. No hay que olvidar que, para muchas personas, sus representantes son un referente y medida de las distintas situaciones que se viven en las sociedades.

Los Reyes de España han visitado el Polígono Sur, un barrio que se encuentra entre los más pobres de España y de Europa, un barrio en el que los problemas son casi constantes y las soluciones nunca llegan a su destino. Una zona de Sevilla de la que no se puede presumir, pero no por la realidad que se vive allí sino por la falta de iniciativas que busquen soluciones a los problemas, por la falta de arrojo de una sociedad que se pone de perfil y da por perdida la causa. Tanto el Ayuntamiento hispalense como la Junta de Andalucía no han sido capaces de enmendar los grandes problemas que asolan el Polígono Sur de la ciudad y han tenido que ser las ONG’s las que se han puesto manos a la obra con pocos recursos aunque con mucha ilusión.

Recibieron a los Reyes de España la ministra portavoz, María Jesús Montero; el presidente de la Junta andaluza, Juan Manuel Moreno, y el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, entre otros. Además, un centenar de personas se concentraron para saludar a Felipe VI y para mostrar pancartas en las que se podían leer mensajes como, por ejemplo, «En Polígono Sur ya no cabe más pobreza» o alguno referente a las diferencias entre la renta de la princesa Leonor y la de los vecinos del barrio. Muy poca gente y mensajes enormes y duros. Llama la atención que se pidiera, también, más trabajo y menos caridad, es decir, soluciones a problemas que ya son estructurales y parecen eternos.

Por supuesto, la pandemia ha arrasado con todo en el Polígono Sur sevillano. Aunque el problema es que allí ha destrozado lo poco que había y no ha quedado apenas nada. En este barrio, por ejemplo, las ocupaciones laborales corresponden a los sectores más afectados y a los puestos más precarios: venta ambulante, chatarra, camareras de piso o limpiadoras; y la tasa de paro se ha disparado de forma alarmante. En este barrio, los niños no han podido terminar el curso al no tener acceso a las tecnologías necesarias; y es que en zonas como el Polígono Sur de Sevilla es dónde se encuentran las grandes brechas tecnológicas de las que tanto se hablan.

Los datos son catastróficos: el 20 por ciento de los vecinos se encuentran en riesgo severo de pobreza; el 50 por ciento de los vecinos en edad de trabajar se encuentra en paro; uno de cada cuatro niños deja los estudios de forma prematura y el 60 por ciento fracasa académicamente. Desolador.

Los gestos en épocas tan difíciles como la actual son necesarios aunque lo que hace falta es un programa serio, una política social eficaz, con los que poder afrontar un problema terrible.

Los Reyes, tras pasar por el Polígono Sur, han acudido a los Reales Alcázares para almorzar con los empresarios.