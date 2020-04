¿Está la cultura en manos de un ministro prescindible?

En las dos últimas campañas electorales, la cultura no tuvo espacio, nadie se preocupó por el tejido estructural que soporta a los creadores, a los trabajadores que viven de un entramado cultural que acumula 700.000 puestos de trabajo (3,6 por ciento del empleo nacional). Porque no se puede olvidar que alrededor de la cultura encontramos electricistas, técnicos de sonido, acomodadores, figurinistas, cantantes, bailarines... La cultura no solo son los creadores y su importancia es enorme. No ya solo por los puestos de trabajo que genera sino por la esencia del pueblo que somos y que encierra eso que conocemos como cultura.

No es de extrañar que ahora, a pesar de haber presumido de ser un claro defensor del entramado cultural español, Pedro Sánchez haya olvidado desde el primero hasta el último de los artistas y trabajadores del sector. Parece que quiere rectificar aunque el ministro José Manuel Rodríguez Uribes, que nadie acierta a saber por qué es ministro de Cultura, ya dejó dicho que para la cultura no habrá ayudas ni planes específicos. Si el Gobierno cuenta los votos que podría ganar o perder haciendo una cosa o la contraria, tomará una decisión definitiva.

El mundo de la cultura es muy heterogéneo. El sector cultural se compone de museos y de músicos ambulantes, de teatros y escritores, entre otros. Eso significa que no se puede ofrecer un programa de ayudas que pueda servir a todo el sector por igual. Lo que sí es cierto que el problema ha afectado a todos los que forman el mundo de la cultura ya que todos tienen razón de ser si se produce contacto con el público, con el lector, en definitiva, con otros. La cultura vive una enorme hecatombe que puede dañarla mortalmente. Y eso no se lo puede consentir ningún país del mundo. Entre otras cosas porque son 40.000 millones de euros los que se acumulan en ese sector, porque no puede olvidarse que el turismo en España es lo que es gracias al reclamo cultural, porque no hay que olvidar que lo que se vende como España se envuelve en la cultura del pueblo español.

La cultura se ha visto afectada intensamente por el desarrollo técnico y el crecimiento exponencial de la importancia de internet. Los creadores y artistas y empleados de todo tipo de esta industria, se han tenido que adaptar al nuevo mundo a marchas forzadas. Muchos se han quedado en el camino. Ahora, hay que procurar que no vuelva a suceder. José Manuel Rodríguez Uribes, ministro de Cultura, debe pelear por los intereses de un sector en peligro. Si lo hace ya tendremos una explicación de su nombramiento.