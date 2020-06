El lunes, Andalucía pasará en bloque a la Fase 3 de la llamada ‘desescalada’. Una excelente noticia. Málaga y Granada han logrado mejorar hasta ponerse a la par del resto de provincias andaluzas.

El durísimo confinamiento ha dado sus frutos, los sanitarios han logrado sacar adelante una situación extrema a la que solo excelentes y entregados profesionales pueden enfrentarse, la ciudadanía ha dado una lección de civismo y la gestión política ha sido más que correcta. Los escándalos y los errores que se van conociendo cometidos por el Gobierno central y algunos autonómicos, no corresponden al Gobierno que preside Juanma Moreno Bonilla. Hasta ahora, no se conocen protocolos que condenasen a los ancianos a morir de forma indigna sin la atención a la que todos tenemos derecho; no se conocen compras desastrosas o extraviadas. Es algo que hay que reconocer al margen de ideologías.

Lo que toca ahora es no estropear lo logrado. Es evidente que la relajación va a ser absoluta y es un peligro evidente. El uso de mascarilla en lugares públicos y la distancia social, junto a una higiene adecuada traducida en un lavado de manos constante, deberán ser suficiente para lograr que los contagios no se multipliquen. Hay que poner un empeño absoluto. Es la clave de un éxito que necesitamos más que nunca y más que cualquier otro.

El precio que hemos pagado los españoles ha sido brutal y no puede ser que olvidemos lo mucho que hemos aprendido a base de muerte, sufrimiento, incertidumbre.

Queda por saber cómo se volverá a los colegios, en qué consistirá esa nueva normalidad de la que tanto se está hablando en todos los ámbitos de nuestra vida. Es muy posible que, de momento, todo se reduzca a que aprendamos a convivir con la Covid-19. Del mismo modo que ocurre con la gripe; es posible que la Covid-19 se quede a vivir entre nosotros.

Es una alegría saber que la pandemia en España está controlada y una obligación de todos intentar que no se pueda llegar a producir una segunda oleada. Sería desastroso para todos.