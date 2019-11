Fiesta democrática

Hoy, millones de españoles están llamados a votar para elegir al próximo presidente del Gobierno. Hoy, es la fiesta de la democracia en España. Si bien es cierto que esa democracia es mucho más que votar, la posibilidad de acercarse a un colegio electoral para colaborar en el dibujo del futuro de un país entero es reconfortante y recuerda a toda la sociedad que vivimos en uno de los mejores países del mundo, uno de los más seguros, un lugar extraordinario para vivir.

Hoy es la fiesta de la democracia española y el Gobierno está obligado a proteger los derechos de todos los ciudadanos que quieran ejercer su derecho a voto en cualquier punto de la geografía española. Es muy previsible que así sea, pero la situación en Cataluña ha encendido todas las alarmas y el despliegue policial está siendo especialmente relevante.

En cualquier caso, esta fiesta debe acabar con la formación de un Gobierno fuerte, estable y con posibilidades de ser duradero. España no puede permitirse nada que no sea eso. No hay opciones distintas puesto que la parálisis política que estamos sufriendo es de tal intensidad que la economía ya se está resintiendo seriamente y los problemas que vienen pueden aparecer sin que se hayan tomado las medidas oportunas anteriormente.

Mañana mismo, los líderes políticos tienen que comenzar a trabajar con seriedad y perseverancia. España necesita un Gobierno de forma urgente.