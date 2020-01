Gobernar al precio que sea necesario

España no puede permitirse un Gobierno nacido del apoyo de aquellos que quieren liquidarla. Y Pedro Sánchez ha llegado a un acuerdo en el que la Constitución no aparece ni una sola vez, en el que se pone en peligro la unidad nacional al plantearse una consulta a los catalanes y en la que el resto de españoles no podrán participar. Por otra parte, con los nacionalistas vascos, Pedro Sánchez ha claudicado sin complejo alguno.

Se añade al problema que ERC y JxCat se enfrentan a causa de este acuerdo. Desde ERC se han conformado con mostrar cierta dignidad frente al todopoderoso PSOE retrasando la investidura de Sánchez; desde JxCat se pide mucho más y señala a ERC como un posible partido que participa con el mismo político que apoyó la aplicación del artículo 155 de la Constitución. JxCat habla de independencia y no de un autogobierno más potente. Además, hoy se sabrá si Torra es inhabilitado. De ser así, esa mesa que se plantea con carácter extraparlamentario podría quedarse vacía ya que la inhabilitación de Torra significaría una convocatoria de elecciones en Cataluña. Todo esto sirve para echar leña al fuego y que los independentistas más radicales tengan motivos de protestas casi eternas a estas alturas.

Como hemos denunciado desde estas mismas páginas en distintas ocasiones, este acuerdo ha sido firmado tras la opacidad más absoluta y los españoles han conocido el contenido de las negociaciones poco antes de la investidura y sin que Pedro Sánchez se tome la molestia de explicar qué ha pasado y dónde nos lleva la firma de un documento que obliga a los españoles a claudicar ante el independentismo. Es necesario recordar que Pedro Sánchez ganó las elecciones pasadas prometiendo justo lo contrario. Los españoles, en general, se tienen que sentir humillados y, los votantes socialistas, estafados.

Un país moderno que quiere consolidar su democracia de una vez por todas, no puede depender de los caprichos de algunos políticos que tienen como meta su propia carrera. Y aquí no se queda solo el presidente en funciones del Gobierno de España porque el resto de líderes han estado muy por debajo de lo que se podía esperar de ellos. Solo han conseguido su objetivo los que quieren finiquitar nuestra patria y el que quiere gobernar al precio que sea.