Heroísmo de los españoles y mediocridad de los políticos

El esfuerzo realizado por la sociedad española ha sido espectacular, radical e histórica. Si ya es difícil que un pueblo entero asuma una orden, que lo haga de forma responsable y sin fisuras es casi imposible. En cualquier caso, todos los españoles se han quedado en casa durante más de cuarenta días; solo han salido para trabajar los que no pudieron hacerlo en casa, para comprar productos de primera necesidad o para acudir al médico. Poco más. Sabiendo que llega una crisis económica profunda que arrasará con buena parte de sectores fundamentales en la economía española, los españoles no han dudado en hacer lo que se les pedía para salvar vidas. Serán muchos los que se han confinado en casa y no tendrán trabajo en unas semanas, los que habrán tenido que cerrar el negocio para siempre, los que se encuentren en serias dificultades para conseguir que su realidad se parezca a la que dejó atrás las Covid-19. Y a estos cientos de miles de personas no se les puede abandonar.

Por todo esto, es necesario que los políticos dejen de tomar decisiones de forma tacticista, pensando en el número de votos que sumarán en las próximas elecciones, pensando en los apoyos que se ganan o pierden con los que conseguir objetivos políticos. Unos quieren asumir el riesgo de la gestión de la pandemia, otros quieren ver cómo la crisis erosiona y termina con un líder político, pero necesitamos estadistas que asuman la importancia del momento en el futuro y en la historia de nuestro país.

El problema es saber si alguno de los líderes políticos que conocemos será capaz de enfrentar un problema como el actual y como el que viene. Será difícil encontrar alguno dadas las circunstancias. La mediocridad y las posturas casi chulescas de algunos son completamente indignantes. No se trata de chantajear o de imponer, no se trata de condenar al ostracismo a los que quieren ayudar, no puede ser hacer política con miles de muertos detrás. Los políticos españoles están demostrando que no merecen representan a nadie.