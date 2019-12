Inmigrantes menores no acompañados por adultos o tutores

Referirse a los niños que llegan a España como Menas, si llegan desde otros países sin acompañamiento o tutela de un adulto, es una forma de convertir a un colectivo especialmente vulnerable en una masa informe y despersonalizada. Sin embargo, son niños y como tal deben ser tratados, debemos cuidar de ellos cumpliendo con lo que dictan los derechos de la infancia.

La idea más generalizada es que en los barrios en los que están instalados centros de acogida para este colectivo, aumenta el índice de criminalidad. No es cierto. Lo barrios más deprimidos, por ejemplo, arrastran un nivel de delincuencia similar si tienen integrado un centro de acogida como si no lo tienen. El problema de la delincuencia es algo mucho más complejo y no depende solo de los inmigrantes.

Es necesario que se dote de medios a los trabajadores sociales para que puedan afrontar el problema con un mínimo de garantías. La saturación en los centros de acogida de niños inmigrantes sin acompañamientos o tutela, es altísima. Y si a esas condiciones precarias se les suman las campañas de criminalización contra este colectivo, se hace casi imposible hacer una labor necesaria y urgente.

Los políticos que centran su críticas sobre estos colectivos, en concreto los de Vox, deben ser cuidadosos para no generar una hostilidad que puede degenerar en violencia como ya ha pasado en algunos centros de España. Utilizar las instituciones para lanzar mensajes xenófobos amplifica los mismos y el peligro se hace evidente.

El problema de la inmigración ilegal no se solucionará con discursos tóxicos y manipuladores que criminalicen a un colectivo tan vulnerable. Todo lo contrario.