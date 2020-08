Insensata permisividad con las manifestaciones

Dadas las circunstancias, conceder espacio y voz a un grupo de personas que niegan la pandemia, la existencia del SARS-CoV-2, el peligro letal que representa la Covid-19 o la necesidad de una vacuna contra esta enfermedad, es casi anecdótico. Las redes sociales son un altavoz mucho más poderoso que cualquier manifestación que concentre a 2.000 o 3.000 personas. Sin embargo, no debería concederse espacio a un grupo que se niega a ponerse mascarilla reivindicando no sabemos qué libertad y poniendo en peligro la salud pública; no se debería conceder un solo centímetro a todo aquel que no quiere mantener la distancia de seguridad en la vía pública.

Es tan ridículo y tan insensato llamar a una manifestación sin mascarillas como autorizarla. En Madrid, como en otras ciudades de España ya se concedieron permisos para que se celebrase el 8M. En Madrid se vuelve a cometer el mismo error y se autoriza una concentración en nombre de una idiotez peligrosa que resulta un auténtico insulto a la memoria de los miles de muertos a causa de la Covid-19. Porque la pandemia existe, los muertos siguen sumando día a día en una lista insoportable y los vivos corren peligro de muerte.

No hay que olvidar que el ritmo de contagios diarios en España es alarmante. Se han superado los 5.000 diarios en estos últimos días. Es posible que las 3.000 personas que cantaron y bailaron en la Plaza de Colón de Madrid se conviertan en otra bomba biológica que altere la poca normalidad que quede dentro de 7 u 8 días. Otra vez la misma historia; una historia que no debería repetirse en ninguna otra ciudad de España.