Integrar a cualquier menor

Una sociedad moderna ha de ser justa y tener como objetivo integrar a todas las personas que viven en su seno; sea cual sea su nacionalidad, condición sexual, religión o creencia. Una sociedad moderna no puede dejar que los distintos grupos que la componen se desarrollen a ritmos distintos, con condiciones sociales o económicas diferentes en exceso. La cohesión social es el gran objetivo de una sociedad moderna. De la española, por ejemplo.

Los inmigrantes menores de edad que llegan a España deben ser protegidos, tutelados e integrados en el tejido social con rapidez y solvencia. Pero hay que conseguir que la tutela de la Administración pública sea eficaz y que esos jóvenes terminen siendo ciudadanos de pleno derecho y no inmigrantes sin papeles o personas de tercera categoría. No puede ser que la Administración tenga a su cargo y durante un tiempo dilatado a niños con una problemática muy concreta y que no se logre la integración de todos y cada uno de ellos.

Cuando los menores, que llegaron sin la compañía de adultos que se hicieran cargo de ellos, cumplen 18 años, pasan a ser indigentes sin techo, excluidos o personas con una alta probabilidad de integrarse en mafias o bandas callejeras porque los programas actuales que se manejan en los centros de integración son insuficientes y los recursos muy escasos.

Es obligado que este problema se resuelva por parte del Estado si es que queremos consolidar nuestra posición de privilegio democrático Son niños, son personas y ya están en España.