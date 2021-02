La cibermoneda y su falta de regulación

El valor del bitcoin sigue aumentando de forma desmesurada. En un año, un bitcoin ha pasado de 9.000 a 48.000 dólares de valor. Han aparecido en el tablero de juego los grandes fondos de inversión y todo parece acelerarse. Pero ni las cibermonedas ni la tecnología que se encuentra detrás de ellas (blockchaim) están en condiciones de formar parte de un sistema financiero mundial que mira con recelo lo que sucede. De momento, lo único que parece claro es que la especulación se apodera de las cibermonedas. Y eso ocurre, entre otras cosas, por la escasa liquidez del bitcoin (es la cibemoneda que mayor presencia e importancia tiene) y la falta de regularización.

Las cibermonedas no están avaladas por ningún banco central y su custodia no se supervisa por los órganos de control habituales. Las cibermonedas son extraordinariamente volátiles, complejas y opacas, según el propio Banco de España y la CNMV. Que Tesla invierta 1.250 millones de euros en bitcoins y acepte esa moneda como forma de pago, no la hace mejor.

La cibermoneda tiene, aún, escasa aceptación como forma de pago. La cibermoneda parece caldo de cultivo para especular y para blanquear capitales. Y es necesario que se estudie un reglamento mundial que regule una nueva forma de dinero que si de descontrola podría provocar daños irreparables.