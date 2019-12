La Junta de Andalucía ante el conflicto entre taxi y VTC

Cualquier ciudad del mundo que quiera aspirar a ser moderna debe regular el transporte público de la forma más beneficiosa para el ciudadano. Tal vez, en algunos casos, esa regularización se consiga con una más flexible que la actual. Eso dependerá de los casos y no es saludable tener miedo a los cambios necesarios sean en un sentido u otro.

Los conflictos en el sector de la movilidad dentro de las ciudades deben resolverse siempre buscando la excelencia para los ciudadanos. Y eso es, exactamente, lo que necesita una ciudad como Sevilla. El conflicto planteado entre el sector del taxi y de los VTC’s es necesario que se resuelva con rapidez y solvencia. Las parten tendrán que plantear sus problemas y las posibles soluciones que pueden aportar y, por su parte, la Junta de Andalucía indagar en territorios diferentes con el fin de encontrar la mejor de las soluciones sin plegarse a intereses de una de las partes.

La Junta de Andalucía anuncia, a través de su Consejería de Fomento, que quiere ordenar y modernizar el sector, que está preparando todo lo necesario para conseguirlo. Sin embargo, algunas de las soluciones que se barajan son contrarias a los intereses de unos ciudadanos que necesitan moverse con rapidez y comodidad a lo largo y ancho de las ciudades andaluzas y que, por tanto, afectarán directamente a la capital hispalense. La Junta de Andalucía está proyectando tomar decisiones más favorables al sector del taxi que a la propia ciudadanía que, desde luego, necesita total libertad para poder elegir sin que existan trabas que lo dificulten. La sociedad actual demanda una forma de entender las cosas que sea imparcial.

Las zonas de ‘alta demanda’ no pueden convertirse en cotos privados de los taxistas; la agilidad en los servicios no pueden depender de geolocalizadores previos a la contratación del servicio; no se puede, en definitiva, construir un serie de condicionantes contrarios a los intereses del usuario y al espíritu liberal que, en el caso del Gobierno de la Junta, se presenta como casi paradigma.