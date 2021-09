La necesaria recuperación del sector turístico en Sevilla

No parece que en España estemos preparados para un cambio de modelo económico. Ni siquiera parece que existan intenciones para que esa modificación tan importante se produzca a corto o medio plazo. Volvemos a equivocarnos. Pero lo que sí se puede intentar, lo que sí es necesario intentar de forma urgente, es una mejora de los sectores fundamentales en la economía española.

El turismo ha sido uno de los sectores más golpeados por la pandemia provocada por el SARS-CoV-2. Su recuperación no termina de cuajar y solo gracias al turismo nacional los números han terminado saliendo algo mejor. Ingleses y alemanes han elegido otros destinos o quedarse en casa; turistas de otros lugares del mundo no han respondido como hubiera sido necesario. Y lo peor es que la vuelta a la normalidad no parece que esté cerca, tal vez nunca más vuelva a ser la misma que conocimos años atrás.

El turismo en España es esencial, pero no cualquier turismo ha de ser el soporte del sector. La playa y el sol son fundamentales en el mercado turístico y eso es un dato irrefutable. Pero se sigue olvidando la gastronomía, las tradiciones, la oferta cultural tan inmensa que poseemos. En el caso de Sevilla, es sangrante que el turismo buscado no coincida con un turismo de calidad con gran poder adquisitivo, con características que hagan del conjunto que forman playa, sol y cultura. Es necesario diagnosticar bien lo que está sucediendo y qué problemas tiene el sector en Andalucía y, concretamente, Sevilla, para desarrollar programas que atraigan a los turistas que busquen lo que se les puede ofrecer en una tierra con enormes posibilidades.

Desde luego, la modernización del sector es fundamental. A mayor nivel de excelencia, mayor nivel del turista. Ahora que llegan los fondos europeos, habrá que conseguir una digitalización de enorme calidad, un turismo sostenible que atraiga a turistas modernos de todo el mundo y un desarrollo de políticas que encuentren el camino de la tan ansiada recuperación.