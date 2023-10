La Princesa de Asturias y el futuro de España

Tras jurar la Constitución española, la princesa de Asturias, Leonor de Borbón y Ortiz, ha dejado claro su compromiso personal con todos los españoles; y ha pedido que se confíe en ella como ella misma confía en el futuro de España. Con estas palabras, la princesa, ha dado muestras de entender, absolutamente, la realidad que le ha tocado vivir; porque solo reforzando su papel institucional, demostrando un claro y robusto compromiso con la Carta Magna, y estando anclada a la más exquisita neutralidad; la monarquía española tendrá garantizada su continuidad.

Cuando en 1986, su padre, el Rey Felipe VI, juró la Constitución, todo parecía mucho más claro y seguro respecto a la monarquía española. Sin embargo, en la actualidad surgen dudas de todo tipo al plantear el futuro de la Casa Real y de la Princesa de Asturias en concreto.

Si nadie se cuestionaba que Felipe de Borbón sería el rey de España, ahora si existen dudas. Los ataques a la corona por parte de políticos iluminados, el acoso y desprecio del actual presidente del Gobierno a la Casa Real y, todo hay que decirlo, los errores irreparables del Rey emérito, generan dudas. Por ello, es fundamental el trabajo que está haciendo Felipe VI en busca de una vuelta al prestigio y confianza por parte de los españoles, cosas de las que disfrutó la Corona desde que llegó la democracia a España.

El traje de chaqueta blanco que vestía la princesa Leonor durante el acto es simbólico por dos razones: en primer lugar, la princesa no se ha puesto de largo, sencillamente, se ha comprometido con el futuro de España y eso está por encima de protocolos y prejuicios, por encima de cualquier actitud que ponga en duda la importancia de una mujer que aspira a reinar España. Pero el blanco es, además, símbolo del comienzo, de lo nuevo que llega. Leonor de Borbón comienza una etapa personal y prepara el tiempo en el que debería reinar si no cambian las cosas. Se ha firmado la continuidad del sistema al estar asegurado el recambio del Jefe del Estado. No hay que olvidar que España vive una monarquía parlamentaria.

Hoy no han estado presentes el 15 por ciento de los diputados elegidos en las últimas elecciones. Especialmente llamativa ha sido la ausencia del PNV. Sí estaba presente la extrema derecha. Cuando el Rey Juan Carlos I juró la Constitución prácticamente todos los diputados eran varones y hoy está a punto de llegarse a la paridad...

Según una encuesta de 2021, el 40 por ciento de los encuestados se inclinaban por la república y no por la monarquía... Por todo ello, la princesa Leonor tendrá que trabajar junto con su padre para recuperar el prestigio y la importancia institucional que representa la presencia de la Corona. Es necesario y bueno para España.