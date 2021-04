Las previsiones económicas del Gobierno y la fantasía

Desde que el Gobierno anunció sus previsiones de crecimiento para el año 2021, todas las dudas posibles han planeado sobre ellas comparándolas con la realidad que siempre se muestra más terca que las ocurrencias o las planificaciones fantásticas.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha tenido que conceder todo tipo de beneficios y promesas a sus socios de Gobierno y a los que le auparon hasta la Moncloa. Sin esas concesiones hubiera sido imposible que Sánchez lograse sentarse en el despacho de presidente del Gobierno. Y el precio ha sido más que importante. Además, todo se complica y muchas de las promesas tendrán que quedar incumplidas o realizarse engordando el déficit público. La razón fundamental es que el crecimiento económico previsto será mucho menor que el que contemplaban los Presupuestos Generales de Estado. De un 9,8 por ciento del PIB hemos pasado al 6,5 por ciento. En términos económicos, unas diferencia de 3,3 puntos es enorme y es causa de desajustes serios.

Nada ayuda a que la recuperación económica se produzca con rapidez. Por ejemplo, la tardanza en la administración de vacunas es uno de los motivos por los que muchos países no logran los objetivos con la rapidez deseada. En el caso de España, a esos problemas con las vacunas se suman unas previsiones absurdas y una gestión mejorable a todas luces.

Estas correcciones no son unos dígitos que cambian en un papel y no influyen gran cosa en el día a día de los españoles. Al contrario, el mercado laboral se verá resentido y no mejorará gran cosa. Según Nadia Calviño la tasa de paro pasará del 15,2 al 14, 1 por ciento en el mejor de los casos; los trabajadores incluidos en ERTE’s tendrán que prorrogar su situación más allá del 30 de mayo, los autónomos seguirán teniendo muchas dificultades para mantener la actividad o reiniciarla, la campaña de verano sigue siendo una incógnita y una nueva ola podría poner en peligro la única forma de superar el problema. Estas correcciones no son poca cosa y de repetirse podríamos estar hablando de una situación trágica para millones de personas.