Leer nos hace mejores

Que cerca de un 40 por ciento de los españoles no lea nunca o casi nunca, es un dato especialmente preocupante.

No leer se convierte en falta de criterio que hace menos libres a las personas; no leer impide una comprensión de la realidad tan necesaria como deseada; no leer rebaja la cultura de cualquiera y, por tanto, su capacidad para progresar y conseguir mayores objetivos con el paso del tiempo. Leer es, además de placentero, una actividad necesaria para el ser humano. No hay que olvidar que la capacidad de narrar de las personas ha permitido que llegásemos hasta aquí. Es a lo único que no podemos renunciar y lo que nos permite intuir un verdadero sentido de la vida.

Las mujeres leen más, los lectores digitales aumentan en número y acumulan mayor número de títulos que los lectores en formato papel, pero un porcentaje preocupante no se paga. En concreto casi el 80 por ciento de lo leído en formato digital no se ha pagado en el último año. Los mayores de 45 años se van sumando a la lectura. Andalucía va mejorando sus estadísticas aunque muy despacio.

El fomento de la lectura debería ser más intenso y las Administraciones públicas han de utilizar parte de los impuestos que pagamos todos en programas que inviten a los españoles a acercarse a la literatura en cualquiera de sus formatos. Solo así los españoles tendrán posibilidades ciertas de consolidar definitivamente, por ejemplo, sus posiciones demócratas.

Los populismos triunfan porque los criterios son débiles o inexistentes. Una persona que conoce lo que es el fascismo o el nacionalismo no cree las ideas superficiales y ramplonas que algunos quieren entregar como verdaderas para manipular voluntades y consciencias.

Leer hace más libre a hombres y mujeres. Por eso conviene que desde el Gobierno se trabaje para que los españoles accedan con naturalidad a la literatura.