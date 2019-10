Llega la sentencia del TS

Cataluña no es un Estado oprimido porque ni es un Estado ni los catalanes tienen las libertadas limitadas. Cataluña es una Comunidad Autónoma y forma parte de una democracia consolidada y reconocida por la comunidad internacional. Por más que lo repitan los independentistas catalanes, España no está gobernada por dictadores ni nada que se le parezca. Por todo ello, la sentencia que conoceremos la próxima semana contra los políticos y activistas que intentaron quebrar la unidad nacional sin tener en cuenta las leyes vigentes, tendrá que ser acatada les guste más o menos a los independentistas. Si no les termina de gustar podrán recurrir en el Tribunal Constitucional o en las instancias supranacionales y esperar contestación. Pero, de momento, deben acatar la sentencia del Tribunal Supremo como lo hacen todos los españoles.

El independentismo ha fracasado y no ha podido explicar con coherencia a sus seguidores el desastre que ha conseguido construir sumando errores y más errores. Llaman a la movilización aludiendo a la ilusión de muchos, a los sentimientos y nunca a la razón puesto que en ese territorio estarían perdidos al no tener contestaciones suficientes para defender su postura. No deja de ser sorprendente que, por ejemplo, si se advierte al Parlament sobre lo que no puede hacerse por ser contrario a ley, el presidente de la institución aluda a la libertad de expresión de todo un pueblo que no es libre. Un disparate tras otro que no puede traer nada bueno.

El juicio ha sido justo, transparente e imparcial. No hay opciones que no sean acatar la sentencia. Pero las señales son dudosas. Que la Guardia Civil esté investigando la existencia de una especie de CNI catalán de corte independentista radical que dio cobertura a los detenidos en la Operación Judas, es mala notica puesto que la lealtad institucional está completamente superada. Todo indica que ni los políticos ni, tal vez, los Mossos, tendrán una actitud responsable llegado el momento. Ya quedó demostrado que la deslealtad es una certeza.

Ante la sentencia judicial más importante de la democracia, es necesario que el Ministerio de Interior y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado garanticen el orden público en Cataluña. Ayer ya se produjeron incidentes menores en calles y edificios estratégicos. A partir de ahora, todo puede ir a peor. Y el Estado no puede abandonar a su suerte a millones de personas que quieren trabajar con normalidad, tener una vida pacífica y no formar parte de un movimiento que no representa ni siquiera a la mitad de los catalanes.