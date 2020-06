Lo necesario de no dar datos imprecisos o erroneos

Los distintos sectores de la sociedad y de la economía necesitan recibir mensajes claros y concisos. No se puede anunciar, por ejemplo, la apertura de fronteras y un rato después desmentir ese dato para dar otro. Con esas cosas, el sector turístico se ve gravemente afectado al crearse una inseguridad casi letal para la industria turística. Es mucha la angustia generada por la Covid-19 como para que se añada incertidumbre en cada caso. No se pueden crear expectativas para que diez minutos después desaparezcan. No hay que olvidar que, hoy, hay miles de negocios cerrados a la espera de conocer aspectos legales que permita a los autónomos y empresarios tomar la decisión de abrir,de nuevo, sus negocios y activar su labor o, por el contrario, abandonar definitivamente.

El caso del fútbol es uno de los casos más significativos. El ministro de Sanidad y la Presidenta del Consejo Superior de Deportes; Salvador Illa e Irene Lozano, respectivamente; dejaron entrever que quizás estaba muy cerca la posibilidad de poder disputarse partidos de fútbol con la asistencia de público. Poco después, se aclaró que, de momento, los partidos se jugarán a puerta cerrada. Pudiera parecer que estas cosas no influyen en exceso en las políticas de los clubes de fútbol aunque no es cierto. Muchos de ellos han tomado la decisión de devolver los importes de los abonos sin saber si aciertan y otros muchos no terminan de poder tomar una decisión con este tipo de vaivenes.

El Gobierno ha cometido demasiados errores. Y, por otra parte, he tomado decisiones que se han visto rectificadas en cuestión de horas demasiadas veces. Es necesario que el rigor y la seriedad se impongan de una vez por todas.