Medidas impopulares y responsabilidad política

Gobernar un país incluye tomar medidas poco o nada populares. El presidente de la República francesa, Emmanuel Macron, lo está comprobando desde hace unos días, con una intensidad brutal. Propone reformar el sistema público de pensiones de su país y atrasar la edad de jubilación. Es posible que esto le cueste la presidencia de la República francesa pero, seguramente, esa reforma sea esencial para garantizar el buen futuro de la sociedad de ese país.

El Gobierno en funciones que estamos soportando los españoles, desde hace casi un año, es malo para lo que ha de venir con el tiempo. Todas las reformas que deberían haberse realizado ya llegan con retraso. Y si Pedro Sánchez logra formar Gobierno con el apoyo de los independentistas catalanes y vascos, y con Unidas Podemos, tal vez asistamos a la consumación de ese incremento del gasto público y de los impuestos que tiene prometidos. Esta es una medida mucho más popular aunque contraria a lo que parece que será la tónica general en el resto de la UE durante los próximos años.

Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), advierte de una revisión estratégica de la entidad ya que han pasado casi quince años desde que se produjo la anterior. Y, además, deja entrever una política monetaria continuista. Ha lanzado un mensaje bastante optimista a pesar de que algunos datos de crecimiento no acompañan del todo y de una previsión inflacionista no del todo favorable. Pero, al mismo tiempo, advierte que de nada servirán los estímulos del BCE si los distintos Gobiernos europeos no hacen esfuerzos en busca de la consolidación fiscal necesaria.

Pedro Sánchez tendrá que asumir, como presidente del Gobierno de España, la responsabilidad de tomar las medidas necesarias aunque tengan costes políticos incómodos e importantes. En su cargo llevará la penitencia si es responsable y alcanza una altura de miras políticas tan necesaria como obligada.