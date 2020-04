Ni siquiera el petróleo resiste al coronavirus

La Covid-19 arrasa con todo lo que encuentra a su paso. Incluso el precio del crudo de referencia estadounidense (el West Texas, WTI) fue negativo el pasado lunes. Nunca antes se había producido nada igual.

Es muy posible que el precio del brent, el crudo de referencia internacional, caiga más que hasta ahora aunque no parece probable que llegue a estar en territorios negativos. Pero lo que ha quedado claro es que nada puede parar los efectos negativos del coronavirus.

La globalización nunca antes había mostrado su cara más oscura. Cualquier cosa que ocurra afecta al resto. Si buena parte de la población mundial se encuentra confinada, el consumo del crudo desciende de forma rápida y contundente. La producción no puede almacenarse por falta de espacio y los que tienen que hacerlo prefieren pagar para no recibir un producto imposible de tener en depósitos que ya están a rebosar. La demanda cae, el mercado rechaza el producto y los precios se desploman. Por tanto, no existen muchas posibilidades para elegir soluciones: bajar la producción, aumentar la capacidad de almacenaje o que la demanda se dispare de forma fulminante. El coronavirus no permite que las demandas se eleven por razones obvias así que, por ejemplo, la OPEP deberá revisar su política productiva para no entrar en territorios de colapso. La rebaja en la producción que se adoptó podría no ser suficiente.

Nada escapa a la influencia de la pandemia actual. Y el problema podría colapsar más una situación que se complica cada día más.