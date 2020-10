Ni un paso atrás ante Johnson

Nadie sabe si será posible llegar a un acuerdo comercial con el Reino Unido. Lo único que parece cierto es que Johnson no quiere negociar desde la claridad y la honestidad y que todos los obstáculos posibles van apareciendo día a día.

Es absolutamente necesario que en la Unión Europea no aparezcan grietas en esta recta final. Boris Johnson, si se produjeran fisuras, aprovecharía para forzar la situación mucho más provocando problemas que nadie sabe qué podrían provocar, qué efectos tendría sobre la economía. La firmeza que se ha mostrado desde la UE es esencial para que el desastre sea menor. No hay que perder de vista la poca lealtad de Johnson que incumple hasta lo que ya se ha firmado. El Acuerdo de Retirada que se consensuó ya es inservible. No hay que perder de vista que Johnson ha advertido a la población del Reino Unido que debe prepararse para una salida brusca de Europa.

Las amenazas que llegan desde el despacho de Johnson son numerosas aunque resultan ser bravuconadas muy propias de un político populista que se debe su electorado. Si eso sigue así todo quedará en anécdota, pero ante políticos como Boris Johnson hay que estar alerta y firme. Johnson tiene problemas en su país para mantener un índice de popularidad aceptable y si Trump no consigue renovar su presidencia, el escenario será hostil para él y se podría convertir en una fiera herida. Cuidado por tanto.

La pandemia provocada por el SARS-CoV-2 está siendo letal en todos los sentidos. No mantenerse firme ante la política tosca y amenazadora de Johnson podría serlo también.