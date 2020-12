Ni un paso atrás frente a la amenaza del Brexit

La Unión Europea y el Reino Unido vuelven a utilizar una prórroga para poder salvar el desastre absoluto en el que se ha convertido un Brexit que, ahora ya sí, podría producirse de forma cierta y de forma salvaje y desordenada.

Boris Johnson, premier británico, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han vuelto a hablar y han retrasado de nuevo el final de las negociaciones. Un año de negociaciones y un buen número de aplazamientos después, las cosas se dibujan con nerviosismo y enorme fatiga. Johnson ha reconocido que la distancia entre las partes sigue siendo enorme.

En la UE, ya se toman medidas preventivas puesto que el caos en los transportes y en la pesca parece inevitable si se produce el no deal. Y esto significa que las decisiones se agilizan ante una situación de extremo peligro y que los países miembros se encuentran unidos y fuertes ante la posibilidad de un desastre económico que puede hacer mucho daño en la UE aunque, sobre todo, puede ser un caos absoluto en Reino Unido.

Donald Trump era el gran aliado de Johnson en esta aventura y ya no está. Biden no será tan buen colaborador. Las empresas más poderosas del Reino Unido no dejan de presionar para que se alcance un acuerdo. El golpe a la economía británica puede ser muy definitivo. Todo invita a que Johnson relaje un poco su postura porque en la UE no parece que haya fisuras como en otras ocasiones.

Se trata de defender el mercado único y los políticos europeos deben hacer un esfuerzo por mantener intacta la UE. Sean cuales sean los daños que lleguen, lo importante es defender los intereses comunes.