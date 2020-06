No bajar la guardia

A pesar de la pandemia, el mundo sigue en marcha. El planeta demanda atención y cuidados que si no llegan robustos y con rapidez, no servirán de gran cosa. Los problemas sociales se van recrudeciendo cada día que pasa; los pobres son más y tienen menos. El terrorismo yihadista acecha desde todos los rincones del mundo y ha vuelto a aparecer en Reading. La economía se retuerce sobre sí misma y no terminan de estar claros los indicadores por lo que todo se retrasa un poco más. El mundo sigue su curso y es necesario que todos y cada uno de nosotros se coloque en su puesto para que las cosas vuelvan a parecerse a lo que fueron.

No parece que hayamos aprendido gran cosa al haber padecido los efectos de la Covid-19. Seguimos cometiendo los mismos errores en todos los ámbitos. Esos momentos de reflexión, que todos confesamos haber disfrutado durante el confinamiento, se han quedado en nada. De hecho, el peligro de rebrote se acentúa peligrosamente por momentos. Tampoco parece que hayamos aprendido de cómo se desarrollaron las cosas en la primera oleada.

Es un error superlativo bajar la guardia en momentos como el que vivimos. Nos jugamos mucho y parece que no va con nosotros la cosa. Terrorismo, pobreza, desastres económicos y sociales. No parece que la pandemia haya rebajado la importancia de los problemas ni su presencia en cualquier punto del planeta. Por supuesto, también en España.

Es necesario que todos colaboremos para que la crisis que ya vivimos sea lo más pasajera que sea posible. En todos los ámbitos.