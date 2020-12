No celebrar nada salvo lo imprescindible

Es muy difícil comprender que en España sigamos discutiendo qué podemos hacer en Navidad y qué tendremos que dejar de hacer respecto a las de años anteriores. Una mirada a Europa debería despejar dudas entre todos los españoles y debería servir a los políticos para que dejasen de hacer conjeturas que no pueden llevar a ningún lugar que no esté destrozado con anterioridad a causa de la pandemia. Hay que decirlo con claridad: celebrar la Navidad sin control puede llevarnos a una tercera ola mucho más letal que las anteriores y eso convierte esas celebraciones en prescindibles y peligrosas.

Los datos vuelven a preocupar. Los contagios son más y eso se traduce con el paso del tiempo en una mayor presión hospitalaria. Las fiestas navideñas no pueden ser como siempre fueron. Y si de ese modo salvamos una tercera ola, que ya tenemos a las puertas, habrá que tomar la decisión de inmediato.

Los políticos españoles están demostrando estar a una altura muy lamentable. No llegan a acuerdos entre ellos, no toman una sola decisión sin pensar en las urnas y en hacer daño a los adversarios políticos, y están confundiendo a la población con cientos de mensajes que son contradictorios entre sí y muy poco claros en sus contenidos. Es necesario que afronten el problema y expliquen a la sociedad, de una vez por todas, que el peligro es enorme, que los muertos pueden multiplicarse y que no se puede celebrar la Navidad.

No son pocos los que piensan que este año podría ser una oportunidad maravillosa para pasar unos días de recogimiento con la familia más cercana. Y no son pocos los que piensan (incluidos un buen número de médicos y científicos) que no vendría mal un confinamiento que impidiese la aglomeración en las casas o en las calles. Tampoco faltan los que creen que no hay gran cosa que celebrar. Parece que los ciudadanos tienen las cosas más claras que los políticos.

Son necesarias medidas urgentes y tan duras como sea necesario para salvar vidas. La Navidad se puede salvar sola.