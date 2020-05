Otro desastre en otro ministerio

Es muy significativo que algunos ministros solo aparezcan, desde que comenzó la crisis provocada por la Covid-19, para lanzar mensajes confusos, contradictorios y, algunas veces, imposibles. Las pocas comparecencias que han realizado algunos de esos ministros solo han servido para generar conflictos y gran malestar. Un ejemplo claro es el ministro de Cultura. Lo que ha ido diciendo se ha convertido en una posterior rectificación, algo que un Gobierno no puede permitirse en situaciones tan críticas como la actual.

Pero si hay que señalar una gestión nefasta, alejada de toda lógica, inoportuna y motivo de confusión, esa es la del ministro de Universidades. Si desde el comienzo se ha entendido poco este ministerio y ha parecido más un detalle con los socios de Pedro Sánchez que otra cosa, ahora, viendo cómo se desenvuelve Manuel Castells, es imposible justificar la existencia de la cartera y de la gestión que se está realizando.

El señor Castells ha pedido a las distintas Comunidades Autónomas que bajen las tasas universitarias. Y todos quisiéramos que eso sucediera, pero nunca a cambio de acabar con la viabilidad del proyecto. Si se decide tomar una medida así, hay que tener previsto cualquier tipo de situación posible para poder dar solución a los problemas. En este caso no es así. La propuesta consiste en bajar las tasas. Y solo eso. Parece más una ocurrencia que otra cosa.

Por si era poco, el señor Castells ha creído que la mejor forma de calificar a los alumnos universitarios sería que alumnos y profesores se sentasen a discutir qué hacer. Un disparate mayor es difícil de encontrar en la historia de las universidades. Pero el señor Castells, en sintonía con muchos de sus compañeros en el Gobierno, no parece tener límite en su desastrosa gestión y ha rematado el dislate anunciando una reforma para que todos los universitarios tengan formación en igualdad entre hombres y mujeres. Noparece que lo esencial sea algo parecido en situaciones como esta que sufrimos.

Algunos ministros son especialmente torpes en la gestión, otros han decidido no aparecer. Es posible que un porcentaje altísimo de ministros no fueran reconocidos por un porcentaje altísimo de españoles. Y Manuel Castells representa todo lo que no puede ni debe ser un ministro.