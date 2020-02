Pactar para neutralizar el separatismo

Posiblemente con la propuesta que ha realizado Inés Arrimadas, buscando una lista unitaria de PP y C’s en las próximas elecciones autonómicas en Galicia, País Vasco y Cataluña, se pone en marcha una maquinaria que esperaba a ser activada desde que Vox apareciera con fuerza en escena y Albert Rivera decidiera romperlo todo en su propio partido.

La opción que tuvo Rivera para pactar con Pedro Sánchez le hubiera convertido, de aprovecharla, en vicepresidente del Gobierno y el panorama político español sería, ahora, radicalmente distinto. Sin embargo, Rivera creyó que su objetivo principal era liderar la derecha española y, por lo tanto, su propia carrera personal. El resultado es el actual. El Gobierno arrodillado ante los partidos nacionalistas y C’s a punto de deshacerse por completo.

Sin embargo, C’s conserva un número de votos muy importante que debido a la ley electoral española se quedan en poco o nada dependiendo de las zonas geográficas. Es decir, la suma de esos votos con los del PP son más que interesantes para ambas formaciones y podrían servir para modificar el actual mapa político.

Inés Arrimadas pide confeccionar listas comunes que podrían diluir lo que queda de su formación política confundiéndose con el PP aunque, dadas las circunstancias, tal vez sea la única solución para ganar tiempo y recomponer filas en los próximos dos o tres años. Este es un movimiento político que se ha reclamado por parte de la derecha con anterioridad. Y es posible que se produzca otro como reacción que no es otro que la fuga de políticos del PP hacia la derecha radical de Abascal. Al fin y al cabo, PP y VOX se distinguen bastante poco actualmente.

Lo cierto es que las elecciones autonómicas en Galicia, País Vasco y Cataluña, marcarán con total seguridad el futuro de España ya que la debilidad del Gobierno actual es manifiesto y unos resultados especialmente favorables para los partidos independentistas colocarían a Pedro Sánchez en una situación crítica y de difícil solución.

Ya que el PSC ha mostrado su negativa absoluta a una opción constitucionalista en Cataluña, una coalición con el PNV y con el socialismo vasco es una entelequia y que en Galicia no es necesario cambio alguno para el PP, la posible coalición se limita a la unión de la derecha moderada española con la que lucha por no caer en las fauces de la extrema derecha a la que se acerca para mimetizarse. Arrimadas propone explorar territorios que podrán funcionar en las urnas y que podrían servir para que el PP se alejase de extremos que le desfiguran políticamente y C’s se recompusiera.

La clave estará en Galicia. Es una paradoja que en la Comunidad Autónoma en la que no se plantean soluciones separatistas esté el eje que haga funcionar el todo. La generosidad de Feijoo es esencial. Allí no se necesitan cambios en el seno de la derecha aunque han de cambiar si piensan en el PP catalán, vasco o riojano. Y otra clave fundamental se encuentra en el seno de C’s. Muchos ya se niegan a pactar sabiendo que tendrán que ceder su puesto y la política actual, convertida en el trabajo único de muchos, no permite nada que afecte a lo personal. Penoso aunque cierto.

Habrá que estar atentos a la evolución de las negociaciones para poder intuir un mapa político más amable con el marco constitucional actual.