Problemas de partida

Pedro Sánchez se encuentra en una situación muy delicada. El abrazo que le fundía con Pablo Iglesias tras firmar el preacuerdo de Gobierno con Pablo Iglesias no es más que parte de la teatralización de un performance que acaba de empezar.

Lo va a tener difícil el señor Sánchez. Todo está en manos de terceras fuerzas políticas. También de Unidas Podemos y sus marcas en los distintos territorios nacionales. Ya tenemos un ejemplo muy claro de lo que podría ser esta legislatura: el mismo día que Sánchez e Iglesias anunciaban su preacuerdo, en Cataluña los representantes que En Comú Podem tiene en el Parlament se abstenían en la votación de una moción de la CUP en la que la Cámara mostraba «su voluntad de ejercer de forma concreta el derecho a la autodeterminación y respetar la voluntad del pueblo catalán». Iglesias y sus socios en Cataluña siempre han dejado clara su predisposición por un referéndum en Cataluña al margen de lo que dicta la Constitución española.

Por otra parte, sería un error creer que la batalla se va a disputar en el territorio de Otegi. No, el problema será que Gabriel Rufián aguante la presión que va a ejercer la derecha independentista sobre su formación. Es necesario recordar que Junts per Catalunya es una formación política colocada en la derecha más aburguesada de Cataluña. Esa derecha tiene muchas más razones para no querer un Gobierno con el que Sánchez e Iglesias jueguen a ensalzar a ERC como la fuerza que puede conseguir algo por poco que sea.

Este acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos será difícil que se ponga en práctica. Aunque será mucho más complicado que sea estable y aguante un tiempo suficiente para que la legislatura sea provechosa. Demasiados problemas antes de empezar. Y una hemeroteca que, en condiciones normales, provocarían la vergüenza de cualquier político que intentase formar un Gobierno en España.