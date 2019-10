Problemas y más problemas en la sanidad andaluza

Los andaluces tienen derecho a conocer las irregularidades que se han cometido en la Junta de Andalucía y las que se tengan que cometer. Pero los escándalos no pueden quedarse instalados en la duda, en la insinuación o en la falta de pruebas. Un escándalo debe ir acompañado de culpables y soluciones. Las rencillas políticas son irrelevantes.

El actual gobierno de Andalucía ha anunciado que existe una diferencia extraordinaria entre las vacunas compradas y las vacunaciones efectuadas de forma efectiva en el periodo que va de 2009 a la campaña 2018-2019. Esa diferencia es de 1.800.000 dosis; es decir, se han perdido casi dos millones de vacunas. El coste de estas dosis asciende a 6.000.000 de euros. Por tanto, podríamos estar ante un asunto turbio y de gran magnitud.

Se van sumando las declaraciones de unos y de otros y no termina de estar claro casi nada, ni siquiera si estamos ante un verdadero escándalo. Mientras el Gobierno del PP y C’s va aportando datos preocupantes, no se produce el movimiento natural en estos casos que no es otro que acudir al juzgado correspondiente a interponer una demanda judicial. Los ciudadanos no pueden comprender acusaciones graves sin que se acompañen de acciones legales.

Por otro lado, el PSOE se afana en dar explicaciones que podrían descubrir cómo la aritmética está a su favor y hace imposibles unas cuentas que nos llevarían a irregularidades que podrían alcanzar incrementos medios falsos del 10 por ciento de la población cubierta cada campaña.

Tal vez sean los distritos sanitarios en los que se encuentre la solución a este entuerto ya que allí es donde se controla la vacunación en centros penitenciarios, residencias de ancianos o ONG’s, entre otras. Pero el Gobierno andaluz se lanza a calificar esa explicación como ‘farsa’ al estar al margen del Diraya.

Acusaciones y escándalo. Sin embargo, nada de soluciones ni de culpables, ni de demandas judiciales, ni de medidas que impidan prácticas similares a la que se está intentando airear.

Conviene que se aclare este asunto porque la ciudadanía tiene el derecho de saber y la clase política el de informar y luchar contra prácticas irregulares, sospechosas o ilegales.

En cualquier caso, la sanidad andaluza acumula unas listas de espera preocupantes y en la Junta de Andalucía no parecen saber cómo atajar el problema. Ni parecen dispuestos a cumplir con sus promesas de cubrir vacantes y sustituciones con el personal adecuado.

El juego de la política de baja altura es irritante y no conviene a los andaluces. Ni eso ni la corrupción, por supuesto.