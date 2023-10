Rebajar la tensión política es algo obligatorio para Feijóo y Sánchez

Es evidente que la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo ha servido para descubrir a un político capaz de defenderse sin problemas desde la tribuna del Congreso de los Diputados, a un hombre que puede liderar un partido fundamental para la estabilidad de España. Pueden gustar más o menos el PP o el PSOE, pero resulta innegable que son los dos partidos que aportan desde hace muchos años estabilidad política, son necesarios y funcionan de contrapeso uno respecto al otro.

Del mismo modo que se han despejados dudas sobre las capacidades políticas de Núñez Feijóo, ha quedado claro que el enfrentamiento será una constante durante la próxima legislatura si no se pone freno de inmediato. Feijóo ha vuelto a lanzar un torpedo a la línea de flotación del barco socialista al tachar de indigna la postura socialista actual, en concreto habló de la ‘victoria de la indignidad’. El grado de enfrentamiento y la potencia de los ataques desde ambos frentes son insoportables para una convivencia tranquila, serena y reflexiva. Los líderes de PP y PSOE están condenados a dialogar, quieran o no, y lo están porque vivimos en democracia y no en un país en el que la violencia y el enfrentamiento reinen sobre todo lo demás. La semana pasada ha sido una auténtica vergüenza protagonizada por unos políticos que parecen no entender que están representando a los españoles porque les han votado democráticamente. Lo ocurrido con la presidenta de las Cortes de Aragón, ver cómo un edil socialista tocaba la cara al alcalde de Madrid y comprobar que se puede increpar a un político (por parte de un sujeto que acumula acciones de este tipo) porque algún otro político dirá que eso es el resultado de lo que dice en la tribuna del Congreso, resulta impresentable y muy peligroso.

Llega el turno de Pedro Sánchez y, además de dejar claro su programa político y sus intenciones claras sobre todos los aspectos que se demandan por parte de la sociedad española, tiene la obligación de rebajar la tensión, tiene la obligación de ser protagonista e impedir que lo sean los que quieren ser sus socios durante cuatro años, tiene la obligación de defender las instituciones y la democracia española. No puede ser que la vía del insulto y el escándalo sea la única posible.