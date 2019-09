Regular la movilidad para convivir

Las zonas peatonales crecen sin descanso en el centro de todas las ciudades de España. Hace años que muchas corporaciones municipales tienen fijado como objetivo una mayor comodidad para los ciudadanos que pasean las ciudades y los turistas que las visitan. Al mismo tiempo, la movilidad en las ciudades va variando con gran rapidez y se generan nuevos conflictos que hay que solucionar. Sevilla no es ajena a esos cambios.

La adaptación al carril-bici, como ya había sucedido en todas las ciudades españolas que lo habían instalado, fue lento y difícil aunque se consiguió gracias al esfuerzo de todas las partes afectadas. Se demostró que los cambios se terminan asumiendo cuando son beneficiosos para los ciudadanos. Y eso es algo que hay que aprender y tener en cuenta llegado el momento, por ejemplo, de regular la circulación de vehículos de tracción eléctrica por la vía púbica. No ocurre nada por realizar ese tipo de regulación, es saludable y beneficioso para el conjunto de la ciudadanía.

Bicicletas, patinetes y otros vehículos movidos por motor eléctrico, llenan las calles de Sevilla. Algunos de ellos, manejados por personas con poca conciencia cívica ponen, a veces, en peligro a los peatones de la ciudad. La alta velocidad que alcanzan y la invasión de los espacios reservados a los viandantes han sido una constante desde la aparición de estos vehículos. Por ello no es malo una regulación que facilite a los ciudadanos pasear la ciudad con tranquilidad o que los turistas conozcan los rincones primorosos de la capital hispalense. No se trata de eliminarlos ya que no son contaminantes y ayudan a que la circulación de coches, motocicletas y autobuses sea más fluido al ser menos utilizados. Pero es necesaria una regulación que el Ayuntamiento de Sevilla ha planteado muy bien.

Sin duda, la convivencia de peatones y vehículos de todo tipo será mejor si todos mostramos la madurez cívica necesaria asumiendo las normas cívicas que se dicten.