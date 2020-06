Sin posible solución para el sector cultural

Parece que la actividad cultural quiere ponerse en marcha. Pero las dificultades son enormes. Muchas de las empresas dedicadas a cualquiera de las manifestaciones artísticas posibles ya no volverán a levantar el cierre. Otras muchas siguen esperando a que las condiciones mejoren y les permitan iniciar la marcha. Las menos intentan hacer las cosas con la máxima normalidad posible arriesgando al máximo todos sus recursos.

El problema de la cultura española es la falta de presupuesto. En eso no se diferencia gran cosa del resto de sectores aunque el problema se redobla cuando la gestión del ministro de Cultura es tan floja y tan poco comprometida con la realidad.

No hay excusa para que el sector cultural quede fuera de los repartos de fondos millonarios que tanta falta hacen. La cantidad de puestos de trabajo que genera la cultura es enorme. La riqueza que genera es enorme. Y la importancia para un país es extraordinaria.

Los teatros no terminan se arrancar por las limitaciones en los aforos y las dificultades que supone adaptar las salas a las exigencias que marca el Gobierno; los cines siguen teniendo un problema gravísimo que no es más que la concatenación de los anteriores y los que se han sumado con esta pandemia; el mundo del toro está pasando por un momento extremo en el que la situación parece imposible de superar; el sector cultural, en general, sigue en serio peligro. Y un país no puede consentir que la cultura se desmorone porque eso puede suponer el derrumbe de todo lo demás.