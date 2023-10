Un respiro para las familias hipotecadas

El Banco Central Europeo (BCE), institución que preside Christine Lagarde, ha frenado en su escalada de los tipos de interés dejando el precio del dinero en el 4,5 por ciento, un nivel que no se conocía desde principios de siglo. Con ello, cinco millones de familias españolas respiran un poco más tranquilas al saber que la hipoteca no se convertirá durante los próximos meses en un peso imposible de soportar. Las subidas de algunas hipotecas (las más antiguas que se mantenían en cero intereses) han llegado a duplicar la cuota y eso ha supuesto que las economías familiares se hayan resentido dramáticamente. La previsión es que se mantenga el tipo actual de seis a doce meses. A partir de ese momento, se podrían reducir los tres tipos oficiales. Sea como sea, el BCE avisa de que la inflación seguirá siendo alta y que existe un claro peligro de subidas de precios debido al aumento de los precios energéticos como consecuencia de la guerra entre Gaza e Israel. Por todo ello, esa meseta en la que se entra hoy, podría convertirse en una cuesta más peligrosa que nunca.

Era necesaria una medida que mantuviese los tipos en el nivel actual, de otra forma, millones de familias se verían acorraladas por unas cuotas que han crecido de forma descomunal. Tan necesaria como medidas por parte del Gobierno de España que aliviasen la terrible inflación que padecemos desde hace casi dos años.

La incertidumbre en la que estamos instalados las sociedades actuales hace muy difícil que los ciudadanos puedan dibujar un futuro y un horizonte, provoca una enorme angustia entre los más jóvenes que no ven salidas posibles, una enorme preocupación entre los adultos que no terminan de poder sentir un mínimo de seguridad para sus familias y un peso ingrato entre los mayores que han sido llamados los últimos años a convertirse en salvavidas de sus familiares. Por todo ello, es una buena noticia que el BCE no apriete más una tuerca a punto de llegar al máximo posible y es una necesidad pedir al próximo Gobierno que rebaje una presión fiscal que tiene acogotada a la mayor parte de la población.