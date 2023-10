Un ultimátum imposible y el horror creciendo sin parar

En la Franja de Gaza viven palestinos y personas de distintas nacionalidades. Y la vida de todos ellos no puede quedar a expensas de lo que los miembros de Hamás decidan hacer o a lo que el Gobierno de Israel esté dispuesto a hacer. Tras el ataque de Hamás a Israel, deleznable y condenable, el Gobierno de Israel no parece tener claros los límites de lo proporcional y lo desmesurado y eso está convirtiendo el conflicto en algo irreparable durante décadas.

Es indecente lo que está ocurriendo. Ni Hamás debería cometer las atrocidades que ha demostrado poder hacer ni desde Israel se puede provocar un éxodo convertido ya en tragedia humanitaria dentro de la Franja de Gaza. Del mismo modo que no se puede secuestrar a niños para convertirles en moneda de cambio, no puede convertirse a un pueblo entero en objetivo de un castigo colectivo que está prohibido de forma expresa en los acuerdos de Ginebra. Ante un ataque detestable no se puede responder con mayor brutalidad y crueldad. Ante el asesinato a tiros no podemos colocar el corte de agua, luz, combustible y ayuda humanitaria.

En este momento, un buen número de la población palestina del norte de Gaza ya se desplaza penosamente hasta el sur. Allí se hacinarán con los que ya estaban. Ese trozo de tierra ya es el más poblado del planeta y la pobreza es demoledora. Por otra parte, la esperanza entre los palestinos no existe.

Los terroristas de Hamás persisten en sus lanzamientos de cohetes y siguen reteniendo a inocentes. Esto hace que el derecho de Israel a defenderse sea algo evidente. Pero esa respuesta al horror no puede saltarse todas las reglas políticas y éticas. Es imprescindible que Israel cese en su hostigamiento a la población civil y que los gobiernos del mundo entero indaguen en todas y cada una de las posibilidades que existen por lejanas o absurdas que puedan parecer. Se trata de acabar con este desastre y no de lo contrario.