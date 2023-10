Una ley de bienestar animal necesaria y bienvenida

Hace unos días, ha entrado en vigor la ley de bienestar animal que estaba aprobada desde el pasado mes de marzo. Hasta que no haya gobierno en España no podrá desarrollarse aunque ya no hay marcha atrás. El trato de los animales en España cambiará mucho más de lo que ha ido evolucionando en un país que consideraba al animal mejor o peor por su utilidad en el trabajo, en un país escorado a no tener demasiado en cuenta el dolor de los animales. Se ha ganado mucho terreno en materia de cuidado animal, aunque queda camino por delante; no hay más que echar un vistazo a las cifras de abandono de mascotas para saber que esta ley era necesaria y el cambio ha de ser rotundo.

Los animales ya no son cosas que puedan, por ejemplo, embargarse; ahora son “seres sensibles cuyos derechos y dignidad deben protegerse”. Las mascotas son parte del núcleo familiar y como tal deberán ser tratadas. Por tanto, parece un disparate que más de 300.000 mascotas sean abandonadas en España cada año. Aunque el código penal ya castigaba el maltrato grave, algunas conductas siguen sin ser reguladas, a pesar de ser nocivas y lesivas para los animales.

Quedan fuera de la norma los perros de caza, los animales de uso profesional (que serán regulados de forma específica), y quedan fuera los toros bravos, los animales dedicados a la producción, los usados en laboratorios y los silvestres, además de las aves de cetrería. Por tanto, esta norma se queda a medio camino y nace cercenada por intereses ajenos a los que entendemos por cuidado animal. En un principio la ley era mucho más amplia y trataba de llegar a todos los ámbitos posibles.

Una vez que se desarrolle el reglamento de esta ley, habrá que ver cómo se regula la contratación de pólizas de seguro de responsabilidad civil, o como se tendrán que abordar los cursos para dueños de mascotas.

Sea como sea, esta es una ley necesaria y bienvenida en una sociedad que, por ejemplo, ya suma un mayor número de mascotas que de niños menores de 14 años en los hogares; necesaria y bienvenida en una sociedad que trata de llegar a la modernidad, sin lastres históricos que son una clara anomalía hoy en día.