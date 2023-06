Estos son los 22 'Mejores vendedores del año' de la ONCE

La ONCE ha realizado un homenaje a los más de 19.000 vendedores de sus productos de loterías sociales a través de los 22 trabajadores seleccionados como los 'Mejores Vendedores del Año 2022', un galardón con el que reconoce anualmente el esfuerzo de los trabajadores dedicados a la venta de sus productos, así como la actitud en sus puestos de trabajo, la implicación con los clientes o el compromiso con la labor social de la institución.

Los 22 vendedores seleccionados han recibido sus galardones en una cena de gala celebrada el pasado 9 de junio en el Hotel Ilunion Pío XII de Madrid, en la que estuvieron acompañados el presidente de la ONCE, Miguel Carballeda, y el director general, Ángel Sánchez.

"Seguid siendo buena gente ONCE, gente buena, porque la ONCE os necesita", ha asegurado Carballeda durante un encuentro en el que se ha rendido homenaje al lugar en el que cada día, haga frío o calor, con sol o con lluvia, los vendedores de la ONCE reparten la ilusión a cambio de la solidaridad de la ciudadanía: las calles de pueblos y ciudades de toda la geografía.

Por ello, la escenografía y estructura del acto fueron customizadas simulando un entorno exterior de calle, en este caso, una plaza en obras que simbolizaba el propósito que está en el origen y en toda la labor del Grupo Social ONCE, su obra social.

"Vosotros reflejáis el auténtico espíritu de la ONCE y hoy estamos aquí para reconocer vuestro trabajo y daros las gracias, porque habéis sido un ejemplo magnífico en un año clave", ha afirmado Sánchez.