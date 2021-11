Lidl venderá bolsas diseñadas por Agatha Ruiz de la Prada junto a niños de Save the Children

Se trata de un total de 300.000 bolsas a 1,99 euros la unidad . Por la venta de cada una, la cadena de supermercados donará 0,50 euros a la ONG . Los fondos que se recauden con esta iniciativa irán destinados al programa de lucha contra la pobreza que Save the Children desarrolla en España, en concreto, a la promoción de hábitos y alimentación saludable para las familias en riesgo de exclusión social a través de programas formativos y menús saludables fuera del período escolar.

Para ello, a partir del 18 de noviembre se pondrá a la venta en las más de 630 tiendas de Lidl en España una nueva colección de 4 bolsas de tela con diseños exclusivos creados por un grupo de niñas y niños de Save the Children junto a Agatha Ruiz de la Prada .

Lidl y la diseñadora española Agatha Ruiz de la Prada han unido sus fuerzas un año más en un nuevo proyecto solidario para Save the Children . Así, tras el lanzamiento el pasado año de unas mascarillas solidarias, en esta ocasión han puesto en marcha un proyecto para que miles de niños, niñas y familias en situación de exclusión social en España tengan garantizados unos hábitos de alimentación saludable.

Según el Estudio Aladino del Ministerio de Consumo, los niños y niñas con menos recursos tienen más del doble de probabilidades de sufrir obesidad que aquellos que sí los tienen. De hecho, 5 de cada 10 menores con obesidad pertenecen a familias con ingresos inferiores a 18.000 euros al año.

Durante la presentación de la iniciativa este martes en Madrid, el director general de Save the Children en España, Andrés Conde, ha señalado que "debido a la falta de ingresos, muchas familias no pueden permitirse una comida de carne o pescado al menos cada dos días. Además, cerca de la mitad de los niños y niñas de estos hogares solo come fruta y verdura 1 o 2 veces al día".