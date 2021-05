Los desconocidos fondos Next Generation

Casi el 90% de los encuestados en el barómetro Transita no conoce los fondos Next Generation según la primera encuesta de opinión ciudadana centrada en abordar las percepciones sobre este Plan de Recuperación. La consultora andaluza Transita, que nace de la fusión entre Descubre Comunicación y Dialoga Consultores, inicia una nueva andadura con este sondeo para el que se han realizado 400 entrevistas distribuidas por cuotas de sexo y grupos de edad mediante muestreo aleatorio estratificado.

En este sentido, las conclusiones sostienen que el 51,5% de los encuestados afirman no saber “nada” sobre este tema y que el 37,4% dicen saber “poco”. Por tanto, casi el 90% de los encuestados desconocen los Next Generation. Cabe señalar que, en un momento de crisis económica y social provocada por la pandemia de la Covid-19, las instituciones europeas han acordado un plan de recuperación, denominado fondos Next Generation. Además de ser un primer paso para paliar esta difícil situación, pretende ayudar a diseñar una Europa más moderna, solidaria, plural y sostenible.