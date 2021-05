Wild Ride gana el 21 Sevilla Startup Weekend

La celebración, por vez primera en formato online, del Sevilla Startup Weekend, organizado como siempre y sin ánimo de lucro por integrantes de SevillaUP, asociación de profesionales emprendedores, y que en 2021 se ha centrado temáticamente en dar soporte durante todo un fin de semana a la generación de ideas innovadoras de negocio y empresa en el sector turismo, dio como resultado 54 horas de creatividad y sinergias para alumbrar cinco proyectos. El elegido ganador, con el nombre Wild Ride, se basa en configurar una plataforma social que une guías auténticos con viajeros aventureros. Personas con ganas de viajar y no encuentran con quién, y viajeros expertos con ganas de compartir sus aventuras. Utilizando modelos de economía colaborativa igual que se hace en el sector transporte y en el sector alojamientos. Y gestionando el presupuesto con un monedero virtual antes y durante el viaje.

El equipo ganador con el proyecto Wild Ride está formado por tres profesionales que residen y trabajan desde Sevilla, y que nacieron fuera de Andalucía. Jorge Arias Morales, de Colombia, con amplia experiencia en el sector turístico, que en los últimos años se ha especializado en las tecnologías de 'machine learning' y 'business analytics' para automatizar procesos y mejorar la toma de decisiones; Carlos Ortega Doval, natural de Madrid, especialista en análisis de mercado y desarrollo de negocio, con notable bagaje en empresas de actividad multinacional; y Rodrigo Santamaría de los Mozos, nacido en Burgos, muy avezado en la administración y dirección de empresas, instalaciones, trabajadores.

El jurado valoró muy positivamente cómo han sido capaces de integrar durante el fin de semana los consejos de los mentores para estructurar la validación de la idea que proponen. Han testado en las redes si hay demanda para ello, con un ejemplo concreto, y el 72% de las personas que respondieron manifiestan que están dispuestos a viajar con desconocidos, y el 80% pagaría por ello. Para el 43% la principal motivación es conocer gente nueva, y para otro 43% la clave es que así podrán viajar.

El segundo premio fue concedido a ShareUp. Bajo el lema 'Exprime tu presupuesto sin limitar tu viaje', ofrece reducir el tiempo empleado en planificar los viajes, y lograrlo de manera cómoda, fácil e intuitiva. Parten de tres claves que mejorar: Los profesionales dedican más de dos horas y media a planificar su viaje. Tiempo excesivo porque no hay plataformas que se enfoquen a reducir esa variable. Y el proceso es tedioso por la dispersión de herramientas para contratar ofertas adaptadas al presupuesto.

Los artífices de ShareUp son Rubén Ayuso Martínez, emprendedor enfocado hacia turismo, finanzas y software; María Eugenia Molero Rodríguez, con experiencia en eventos, espectáculos y hoteles; y José Luis Sánchez Espada, experto en diseño de marketing digital y experiencia de usuario.

The Sentra Experiences ganó el tercer premio. Consiste en ofrecer cómo disfrutar desde el hogar de un destino que ya se visitó, o al que no se ha ido aún, mediante experiencias sensoriales de olfato, gusto, tacto, oído y vista, que realizar mediante elementos que serían enviados en una caja muy bien decorada (alimentos, perfumes, sonidos, un tour en realidad virtual, etc.). Lo elaboraron y presentaron Adolfo Ávila Sanjuán, emprendedor polivalente; Marta Benítez Campos, que trabaja en agencias de viajes; y África Sánchez Vera, consultora de robótica de procesos.

En la primera fase del certamen, el viernes 14 por la tarde, de todas las ideas expuestas inicialmente por cada participante, se decantaron por estructurar las cinco mejores y agruparse para definirlas en todas las vertientes que necesita un modelo de negocio. Manejando la herramienta Discord como foro de conversación, trabajos en equipo e interacción con los profesionales que les mentorizaban. Los cinco equipos prepararon la presentación de sus proyectos y realizaron durante la mañana del domingo su exposición ante los mentores, quienes después estuvieron dándoles indicaciones para mejorarlos,. Ya por la tarde, más redondeados, los mostraron a través del canal de Youtube de SevillaUP ante los miembros del jurado para que deliberaran y eligieran a los ganadores.

Premios para los ganadores y participantes

El equipo de Wild Ride, ganador del primer premio, obtiene, por gentileza del 'coworking ' sevillano Workincompany, patrocinador del certamen, el derecho a utilizar gratis durante seis meses sus prestaciones de oficina virtual básica, y un bono para utilizar 10 horas gratis algunos de sus espacios en su sede, sita en la calle Rioja. Además, la Asociación Sevilla UP ha decidido inscribirlos gratis como socios durante un año. Por su parte, los emprendedores clasificados en segundo y tercer lugar, con ShareUP y The Sentra Experience, reciben por parte de Workincompany tres meses gratis de su oficina virtual básica y un bono de 5 horas gratis en sus instalaciones.

Además, los emprendedores que se han unido en el Sevilla Startup Weekend para crear modelos de negocio en la operativa turística tienen a su disposición lo que ofrecen los patrocinadores globales de estos certámenes a nivel mundial. Google for Startups les ayuda con el equivalente a 300 dólares en crédito para utilizar la plataforma en la nube Google Cloud Platform y configurar en ella sus aplicaciones. Y GoDaddy Registry ofrece gratis a cada participante un nombre de dominio en internet.

Participantes desde diversas ciudades de España

Sevilla Startup Weekend es un evento integrado en los Techstars Weekend, referente internacional de eventos emprendedores. Este 2021 celebra su 21º edición organizada desde Sevilla. Es la única ciudad española donde este año se ha realizado desde un equipo de organización local. La comodidad del formato online ha permitido que participaran no solo desde Sevilla, sino también desde Madrid, Ayamonte, Huelva, Gerona, Cádiz y Burgos, entre otras localidades. Formando igualmente parte de los equipos y compartiendo una vivencia muy estimulante y enriquecedora.

Son muchos los testimonios que han reflejado en las redes sociales. Por ejemplo, Rubén Ayuso considera que “el evento ha sido una experiencia inolvidable. Aprendes muchísimo, conoces a grandes personas, y te descubres a ti mismo. Repetiría al 100%”. Para Marta Benítez, “me llevo el conocer gente, el afianzar cosas que ya sabía, aprender otras nuevas, reforzar las habilidades blandas, y ese increíble y gran trabajo en equipo”.

Organizado desde la Asociación SevillaUP

La fuerza inspiradora de los Sevilla Startup Weekend tiene su principal basamento en formar y fomentar el mundo del emprendimiento. Por eso lo organizan socios de SevillaUP, como contribución a expandir el ecosistema emprendedor de Sevilla. Organizaron el certamen, entre otros, Teresa Suárez , consultora de Comunicación y Márketing desde la red One to Corp; Carlos Delgado , impulsor de startups como Footters o Ask Vicente; Jaime Aranda , consultor de innovación y CEO en weareco; Francisco Rodas, ingeniero técnico de diseño industrial en agricultura inteligente y movilidad,; María Aristoy , experta en organización de eventos y comunicación; Diego Siles, Community Building en Phileas Flow y María del Mar Vargas , consultora de recursos humanos y transición laboral.

Mentores para aleccionar sobre cómo convertir una idea en negocio

Los participantes han disfrutado del saber hacer de un panel de expertos en emprendimiento y de amplia trayectoria en el sector turístico, que ejercieron como mentores: Darío Martínez de Azcona, consultor en Think International Consulting; Carlos Fernández, co-fundador de la plataforma tecnológica para restaurantes CoverManager; Enrique Fernández, CEO de la organizadora de eventos Eferson; Rafael Vargas, experto en ecommerce de Vargasia; Jesús Acevedo, abogado experto en protección de datos y consultor jurídico en Intuita; Víctor Tofan, responsable de márketing en Cloudbeds; Ana Monje, CEO de la escuela de negocio TuriSCool, James Kockelbergh; fundador de la agencia 3webd, Carlos de Ory, referente en la creación de startups turísticas internacionales y Alfredo Vázquez, socio y director de innovación en Kampaoh.

Jurado con empresarios y profesionales expertos

El vigesimoprimero Sevilla Startup Weekend tuvo un jurado integrado por cinco empresarios y profesionales muy complementarios por sus respectivas especializaciones en diversas vertientes del turismo y la hostelería. Rosana González, directora general del Gran Hotel Meliá Colón de Sevilla; Fernando Vázquez Rojas, fundador y CEO de Naturcode; Alberto Martínez, fundador y CEO de la empresa de franquicias La Gitana Loca; Jesús Romero, cofundador de TuriScool, que imparte programas de formación online a profesionales del sector turístico para acrecentar sus capacidades, y Julio Moreno Ventas, presidente de la Academia Sevillana de Gastronomía y Turismo.

Apoyo de patrocinadores locales

El Sevilla Startup Weekend ha tenido el apoyo de empresas y entidades del ecosistema empresarial sevillano: Asociación Sevilla UP, Workincompany, TuriScool escuela de negocios, Cover Manager, Naturcode, Kampaoh, Startup Island, La Gitana Loca, la Academia Sevillana de Gastronomía y Turismo, la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla y el Gran Hotel Meliá Colón de Sevilla.